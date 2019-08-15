Новосибирск, , 09:24 — REGNUM

В две районные больницы Новосибирской области поставляли просроченное мясо. Это обнаружилось в ходе мониторинга ветеринарных сопроводительных документов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.

Так, 24 июля Барабинская ЦРБ оформила документы на покупку 12 кг тушек цыпленка-бройлеров, срок годности которых истёк ещё 2 июля. А 1 августа Куйбышевская ЦРБ оформила документы на восемь кг говядины, сроком годности до 19 июля. Информация по обоим случаям направлена в министерство здравоохранения. Поставлен вопрос о профпригодности ветеринарного врача, оформлявшего документы.