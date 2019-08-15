Москва, , 08:38 — REGNUM

В аэропортах Москвы задержаны и отменены 35 авиарейсов. Об этом 15 августа сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса по состоянию на 8:34, в аэропорту «Домодедово» отменён один авиарейс, пять задержаны. Во «Внуково» задержаны 16 авиарейсов, три отменено. В «Шереметьево» задержаны десять авиарейсов.

Данные сервису предоставлены аэропортами. Причина изменений в расписании не сообщается. Информации по аэропорту «Жуковский» нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в подмосковном аэропорту «Жуковский» совершил жёсткую посадку самолёт «Уральских авиалиний», на борту которого находились 226 пассажиров и семь челнов экипажа.