Шанхай, Китай, , 08:13 — REGNUM

Онлайн-платформы заказа такси Didi и Meituan были оштрафованы на 5,5 млн юаней ($783 955) и 1,47 млн юаней соответственно в июле текущего года за осуществление незаконных практик, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Такси Дарья Антонова© ИА REGNUM

Транспортные и коммуникационные власти Шанхая впервые за все время запустили совместную инспекцию на место по проблемам онлайн-платформ заказа такси, которая прошла с 12 по 14 августа.

В шанхайском отделении Didi Chuxing, как было обнаружено инспекторами, заказы на такси направлялись водителям и транспортным средствам без наличия надлежащей квалификации. В связи с этим компании был выписан штраф в размере 200 тыс. юаней.

В июле было проведено в общей сложности 21 инспекция по 14 платформам заказа такси. Всего было выписано 114 штрафов за незаконную деятельность, включая нежелание платформ избавиться от несоответствующих требованиям такси и водителей, а также представить всю информацию в реальном времени властям.

Как отметили инспектора, если компании не предпримут надлежащих действий по устранению всех нарушений, к ним могут предприняты еще более радикальные меры вплоть до удаления их приложений из магазинов приложений.

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