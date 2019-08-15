Казань, 15 августа 2019, 05:40 — REGNUM
Инициатива минобрнауки Татарии рекомендовать школам не переносить День знаний и торжественные линейки с 1 сентября, которое выпадает на воскресенье, на 2 сентября, вызвала возмущение со стороны родителей. В крупных сообществах соцсетей родители с возмущением заявляют, что «никакой производственной необходимости в проведении линеек в воскресенье нет», а у детей и вовсе этим шагом украли один день от каникул, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Далеко не все родители согласны с такими рекомендациями:
Напомним, министерство образования и науки Татарии официально рекомендовало школам провести линейки ко Дню знаний 1 сентября, несмотря на выходной день. Свои рекомендации ведомство объяснило заботой о детях и родителях, а учителям пообещали день компенсации в виде дня отдыха. Данный вопрос каждая школа будет решать самостоятельно.
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В рекомендациях начальникам управлений образования муниципалитетов, обнародованных на портале «электронное правительство», за подписью первого замминистра минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина рекомендуется 1 сентября провести торжественные линейки, а учебный год начать со 2 сентября. При этом Хадиуллин в этом письме ссылается на многочисленные обращения руководителей образовательных организаций и родителей.