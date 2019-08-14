Казань, , 13:33 — REGNUM

Министерство образования и науки Татарии рекомендует школам провести мероприятия, посвященные Дню знаний 1 сентября, которое в этом году приходится на воскресенье. Об этом заявил глава ведомства Рафис Бурганов, сообщили ИА REGNUM в министерстве.

«В этом только одно желание — дать возможность родителям и детям, семьям в полном составе прийти на этот праздник. Это было бы хорошим зарядом на весь учебный год», — пояснил позицию минобра Бурганов. Однако он уточнил, что окончательное решение останется за каждой из образовательных организаций.

По его словам, учителям за проведенное на работе воскресенье предоставят компенсацию — один день отдыха, но и этот вопрос регулирует каждая школа самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 1 сентября родители школьников готовят детей к новому учебному году. В Татарии сбор первоклассника в школу в 2019 году обойдётся от 8,8 тыс. рублей на девочку и от 8 тыс. рублей — на мальчика. При этом жители Казани называют такие оценки слишком оптимистичными.