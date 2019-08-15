Пекин, , 02:23 — REGNUM

Китайские власти раскрыли 10 уголовных и 67 административных дел, обязав 70 вебсайтов исправить все прегрешения на конец июля текущего года в борьбе с вульгарной и порнографической литературой в интернете, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 347 улик, связанных с порнографическим контентом, были переданы властям в рамках спецоперации, сообщили в Национальном управлении по борьбе с порнографией и незаконными публикациями КНР. Кроме того, управление представило восемь типичных случаев, выявленных во время спецоперации.

Один случай был раскрыт в провинции Аньхой на востоке страны. Подозреваемые были задержаны и оштрафованы за публикацию порнографических рассказов и управление соответствующими вебсайтами с апреля 2018 года.

По другому случаю, в провинции Цзянсу компании было объявлено предупреждение и наложен штраф за продвижение комиксов, которые рушили общественную мораль, будучи распространяемыми через мобильное приложение и аккаунт в мессенджере WeChat.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая в провинции Цзянсу в начале августа была раскрыта банда, занимавшаяся реализацией порнографического контента через интернет.

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