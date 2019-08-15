Казань, , 02:16 — REGNUM

До 21 августа 2019 года в Татарии проходит декадник профилактики отравлений ягодами и грибами. Он объявлен с 12 августа и проходит в медучреждениях региона. Минздрав Татарии рассказал об основных правилах, как не отравиться после «тихой охоты», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве уточняют, что в сезон дождей, когда грибники начинают и грибной сезон, начинается пике отравлений.

«К самым ядовитым грибам, произрастающим в наших широтах, относятся мухомор вонючий, мухомор белый (весенний) и бледная поганка. Отравиться можно не только собственно ядовитыми грибами, но и условно съедобными (если они были неправильно приготовлены). Также важно помнить, что дети и пожилые люди переносят отравление грибами наиболее тяжело», — отметили в ведомстве.

На сайте министерства опубликована памятка из шести пунктов профилактических мер: собирать только знакомые грибы, помнить, что некоторые из них «маскируются» под съедобные, правильно хранить урожай, потому что и съедобный гриб может стать токсичным, если нарушить порядок хранения. Также минздрав РТ советует не собирать и не есть червивые, перезревшие грибы, и не есть грибы сырыми. Помимо этого, в скверах, парках и дворах, а также вдоль дорог не стоит собирать даже съедобные грибы, ведь они имеют свойство накапливать ядовитые вещества.

Говоря о симптомах отравления в ведомстве уточняют, что те появляются не сразу — от получаса до суток, в зависимости от источника отравления. Бывает так, что симптомы грибного отравления появляются на вторые-третьи сутки. Среди основных признаков — рвота, жажда, судороги, слабость, сильная боль в животе. Если вовремя не оказать помощь пострадавшему, он может умереть.

В рамках декады профилактики в медучреждениях Татарии напоминают, что для пострадавшего нужно вызвать скорую помощь, промыть ему желудок обычной водой, вызвав по возможности рвоту и дав таблетки активированного угля, исходя из веса пострадавшего. Больной должен лежать, а к рукам и ногам необходимо приложить тёплые грелки, давая пострадавшему воду для питья. Самолечением при отравлении грибами заниматься нельзя — все описанные меры это лишь помощь до приезда скорой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Воронежской области от отравления грибами умерли восемь человек. С наступлением грибного сезона в России участились случаи отравлений с летальным исходом.

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