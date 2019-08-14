Воронеж, , 15:10 — REGNUM

Число воронежцев, скончавшихся от отравления грибами, выросло до восьми человек. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения региона 14 августа, медикам не удалось спасти женщину, которую в центр острых отравлений Воронежской областной клинической больницы № 1 доставили из Терновского района.

Ядовитые грибы

Как уточнили в ведомстве, только за двое суток, 13−14 августа, в центр отравлений госпитализировали трёх человек с диагнозом «отравление грибами». В общей сложности в ВОКБ № 1 остаются 22 человека, пятеро — в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, всплеск отравлений грибами в регионе зафиксирован с конца июля, когда в область пришли дожди. В числе погибших от отравления грибами воронежцев есть дети. По словам медиков, все отравления связаны с употреблением бледных поганок. Как свидетельствуют опытные грибники, часто эти смертельно опасные грибы путают с сыроежками.

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