Великий Новгород, , 21:52 — REGNUM

На ремонт и обустройство крупнейшего психоневрологического интерната (ПНИ) в Новгородской области — Боровичского ПНИ «Прошково» — будет направлено 105,32 млн рублей, в том числе 70 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 августа, в министерстве труда и социальной защиты Новгородской области.

Реконструкция интерната проводится в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Для развития навыков самостоятельного проживания инвалидов в доме-интернате будут отремонтированы два отделения, в которых откроют .

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Федеральные средства направят на капитальный ремонт кровли жилых корпусов учреждения, капитальный ремонт фасада, благоустройство и озеленение территории. Кроме того, 28,8 млн рублей из бюджета Новгородской области интернат получит на реконструкция здания бани, расположенной на территории учреждения. Её приспособят под высокотехнологичную прачечную, что позволит интернату предоставлять услуги по стирке белья и его дезинфекции всем другим стационарным учреждениям социального обслуживания, расположенным в Боровичском районе. Сейчас проводятся конкурсные процедуры на производство строительных работ.

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По данным регионального минтруда, ремонтные работы в интернате должны быть проведены до конца 2019 года, обустройство прачечной — в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году из резервного фонда президента РФ интернат получил средства на обустройство отделения милосердия.

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