Великий Новгород, , 22:09 — REGNUM

Средства на строительство новых психоневрологических интернатов (ПНИ) можно было бы использовать более эффективно, создавая вместо учреждений на сотни мест новые формы работы с людьми с ментальными особенностями. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика» в Великом Новгороде заявила основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер.

По её словам, на новое строительство ПНИ в России выделены «огромные деньги — 50 млрд рублей».

Нюта Федермессер, основатель фонда «Вера» «Порой психоневрологический интернат на 700 мест становится «градообразующим предприятием» на территории. И люди идут туда работать не по призванию, а потому что больше там ничего нет и работать больше негде».

По словам Федермессер, закрывая один интернат, власти часто принимают решение построить рядом точно такое же большое учреждение, только новое.

«Но можно и поумнее подходить к решению этого вопроса. И я надеюсь, что это «поумнее» произойдёт в Нижегородской области, где планируется строительство нового места проживания для тех, что сейчас проживает в Понетаевском ПНИ», — заявила Нюта Федермессер.

В Нижегородской области запланировано строительство нового здания для Понетаевского психоневрологического интерната — на тысячу мест. Проект предполагает строительство пяти 2-этажных спальных корпусов на 200 пациентов каждый. Стоимость строительства оценивается в 3,5 млрд рублей. Сейчас интернат расположен на территории Понетаевского скита Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в селе Понетаевка Шатковского района Нижегородской области. Эти помещения намерены передать Нижегородской епархии. В интернате проживают около 700 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты рабочей группы Госсовета по направлению «Социальная политика», руководит которой губернатор Новгородской области Андрей Никитин, заявили о необходимости поэтапной реформы системы ПНИ в России. Вместо закрытых учреждений на сотни мест предлагается развивать малокомплектные дома-интернаты семейного типа, институты приёмных семей, системы социальной передышки, сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности и сопровождаемой дневной занятости.

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