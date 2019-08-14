Москва, 14 августа 2019, 21:58 — REGNUM
Украинские политики, запрещающие использовать русский язык населению страны, стараются обучить ему своих детей. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире «60 минут» на телеканале «Россия 1»
«Для плебса, народа, биомассы, как любят говорить украинские политики, спускают запреты на русский язык. Так вот своим детишкам нет, вы же знаете в дорогущих частных школах большой спрос на преподавателей русского языка. Они понимают, что это им нужно, что это им понадобиться в жизни», — заявил Корнилов.
Он привёл в качестве примера разговаривающего на русском языке сына экс-президента Петра Порошенко.
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