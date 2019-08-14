Ростов-на-Дону, 14 августа 2019, 15:19 — REGNUM
Пресс-служба регионального управления МЧС России по Ростовской области опубликовала фотографии с места крупного пожара, который вспыхнул в Ростове-на-Дону 14 августа.
ИА REGNUM напоминает, что на левом берегу Дона горит камыш. Официальных данных о площади возгорания нет. Известно, что к месту пожара прибыло несколько пожарных расчётов. С огнём борются более 30 человек и девять единиц спецтехники.
Также известно, что пожар вспыхнул неподалёку от торгового центра «Мегамаг». В ведомстве уточнили, что эвакуация людей не потребовалась.
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