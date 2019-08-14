Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM

Пресс-служба регионального управления МЧС России по Ростовской области опубликовала фотографии с места крупного пожара, который вспыхнул в Ростове-на-Дону 14 августа.

В Ростове-на-Дону загорелся камыш Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону крупный пожар Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области К месту пожара прибыло девять единиц техники Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области Пожарные расчёты Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области Спасатели тушат пожар Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области

ИА REGNUM напоминает, что на левом берегу Дона горит камыш. Официальных данных о площади возгорания нет. Известно, что к месту пожара прибыло несколько пожарных расчётов. С огнём борются более 30 человек и девять единиц спецтехники.

Также известно, что пожар вспыхнул неподалёку от торгового центра «Мегамаг». В ведомстве уточнили, что эвакуация людей не потребовалась.

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