Розвилл, 14 августа 2019, 15:25 — REGNUM
Сотрудников издательства Fantasy Flight Games, проработавших в штате пять лет, добавляют в качестве персонажей в игры компании. Об этом рассказало игровое издание Kotaku 13 августа.
Любой из сотрудников издательства может попасть в одну из настольных игр компании. Так, лица Брэда Андреса (старший разработчик) карточных игр, Криса Хоша (менеджер по графическому дизайну) и Молли Гловер (продюсер) получили персонажи игр KeyForge, «Игра Престолов» и «Ужас Аркхэма».
Напомним, издательская компания Fantasy Flight Games наиболее известна созданием карточных игр по популярным вселенным. Так, издательство выпустило игры по «Игре Престолов», «Властелину Колец», «Звёздным Войнам» и многим другим франшизам.