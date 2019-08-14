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Сотрудников издательства Fantasy Flight Games, проработавших в штате пять лет, добавляют в качестве персонажей в игры компании. Об этом рассказало игровое издание Kotaku 13 августа.

Любой из сотрудников издательства может попасть в одну из настольных игр компании. Так, лица Брэда Андреса (старший разработчик) карточных игр, Криса Хоша (менеджер по графическому дизайну) и Молли Гловер (продюсер) получили персонажи игр KeyForge, «Игра Престолов» и «Ужас Аркхэма».

Напомним, издательская компания Fantasy Flight Games наиболее известна созданием карточных игр по популярным вселенным. Так, издательство выпустило игры по «Игре Престолов», «Властелину Колец», «Звёздным Войнам» и многим другим франшизам.