Курск, , 13:49 — REGNUM

В Курском областном суде 14 августа состоялось первое заседание по делу об убийстве семилетнего мальчика в городе Железногорске. Как сообщила пресс-служба суда, дело состоит из 25 томов и рассматривается в закрытом режиме.

39-летний Виталий Пащевский обвиняется распространении и публичной демонстрации материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет; фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и в умышленном причинении смерти малолетнему с целью скрыть другое преступление, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал после школы 23 октября 2018 года. Его неделю искали в нескольких регионах ЦФО. Тело ребёнка нашли в лесопосадке за территорией дачного участка обвиняемого, закиданное ветками, листьями и травой.

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