Москва, , 13:28 — REGNUM

В Москве запустят самый длинный маршрут метрополитена, сообщил журналистам вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

Маршрут объединит к 2022 году участки трёх линий метро — Большой кольцевой, Некрасовской и Калининско-Солнцевской.

«Темпы строительства Большого кольца позволяют нам планировать запуск самого длинного маршрута столичной подземки уже до конца 2021 года», — заявил Хуснуллин. По словам чиновника, будет образован транзитный проезд из Новой Москвы через центр и север города на юго-восток. Пассажиры смогут проехать по новому маршруту от станции «Рассказовка» до станции «Некрасовка».

Хуснуллин также уточнил, что две станции БКЛ, «Шереметьевская» и «Ржевская», первое время будут работать как сквозные и смогут принять пассажиров в 2022 году.