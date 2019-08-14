Кизлярский район, Дагестан, , 12:10 — REGNUM

Полицейские в Дагестана заподозрили в мошенничестве 49-летнюю сотрудницу детского дома творчества в селе Шаумян Кизлярского района республики. Работая в учреждении методистом, она более четырёх лет незаконно получала выплаты за якобы дополнительные занятия с детьми, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе регионального МВД.

Установлено, что с 2015 по 2019 годы злоумышленница представляла фиктивные документы о ведении ею дополнительных кружков по вязанию, рисованию и хореографии. Однако подобные занятия в доме творчества на самом деле не проводились, а деньги за них подозреваемая получала исправно. Сумма незаконного заработка превысила 170 тысячи рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, заведующая детским садом в городе Дагестанские Огни подозревается в присвоении зарплаты сотрудницы, которая более четырёх лет фактически не выходила на работу. Сумма похищенных таким образом средств составила почти полмиллиона рублей.