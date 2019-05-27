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В хищении бюджетных денег уличили заведующую детским садом в Дагестане

Общество

Подозреваемая присваивала себе зарплату, начисляемую фиктивной работнице

Дагестанские Огни, Дагестан, 27 мая 2019, 17:33 — REGNUM  В мошенничестве и служебном подлоге подозревается бывшая заведующая детским садом «Соколенок» в городе Дагестанские Огни. Ей вменяют в вину хищение более 480 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Установлено, что в 2012 году подозреваемая, будучи заведующий учреждения, приняла местную жительницу на должность подсобной рабочей. В последующем она платила ей 0,5 ставки дворника и уборщицы, а также выплачивала отпускные. Однако с января 2014 по апрель 2018 года женщина на работу не выходила. В этот период подозреваемая самостоятельно получала в бухгалтерии начисляемые сотруднице деньги и присваивала себе.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аналогичном деянии, но в больших масштабах, подозревается директор школы в селе Степное Кизлярского района Дагестана. Установлено, что она фиктивно устроила на работу педагогов и технический персонал и в дальнейшем присваивала себе деньги, выделяемые для оплаты их труда. Сумма похищенных средств превысила 7,5 млн рублей.

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