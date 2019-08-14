Копенгаген, , 11:33 — REGNUM

38 датских пожарных были в срочном порядке направлены в Гренландию для оказания содействия в тушении пожара, непрекращающегося с начала июля 2019 года. Опасность заключается в том, что пожар может добраться до торфяного слоя почвы, что приведет к его усилению в районе между Сисимиутом и Кангерлуссуаком в восточной части острова. Датские пожарные были направлены в Гренландию после запроса местных властей — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

«Я считаю, важно, что мы можем помогать Гренландии, когда они просят нас оказать им поддержку. У нас есть особая связь с островом, и поэтому мы особенно внимательны к просьбам, поступающим нам от гренландской стороны» — заявила министр обороны Дании Трине Брамсен. Согласно информации начальника отдела оказания международной помощи Спасательной службы Дании Йенса Оддерсхеде, в Гренландию направлен пожарный отряд, состоящий из 16 военнослужащих, 8 добровольцев и 14 спасателей. «Основной задачей наших пожарных будет не допустить распространения пламени» — заявил Йенс Оддерсхеде.

Если пожар не удастся остановить в его настоящих границах, пламя сможет гореть на протяжении нескольких месяцев и даже лет, что приведет к серьезным последствиям как для окружающей среды острова, так и для самого населения. Правительство выделило на пожарную операцию 450 млн долларов.