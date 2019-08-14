Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM

В Ростовской области обнаружены останки бойцов штурмовых групп. Об этом сообщили добровольцы из поискового отряда «Миус-фронт» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Поля Миус-фронта (на территории Куйбышевского, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов в военные 40-е проходила линия Миус-фронта. — Прим. ИА REGNUM ) и немецких траншей позволяет находить бойцов штурмовых групп — тех, кто навсегда остался на минных полях. Они лежат практически верховые, с оторванными ногами, посечённые осколками. Страшно представить, какие мучения эти совсем молодые бойцы испытывали перед смертью. Тем более трагично, что их так и оставили лежать на этих полях после боя. Никто не убрал их, не захоронил», — отмечают поисковики.

ИА REGNUM напоминает, что с начала текущего года донские поисковики подняли останки 325 красноармейцев.

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