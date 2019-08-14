Хасавюрт, Дагестан, , 08:49 — REGNUM

Врачи отделения флебологии хасавюртовской центральной городской больницы в Дагестане планируют попасть в Книгу рекордов России по количеству проведённых операций в день. Два сердечно-сосудистых хирурга намерены прооперировать в течение суток более 50 пациентов с варикозным расширением вен, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Попытка установить рекорд будет предпринята завтра, 15 августа. В ведомстве рассказали, что операции будут проводиться без надрезов и общего наркоза. Через небольшой прокол при помощи внутрисосудистого лазера врачи за 15 минут устраняют причину варикоз.

«Раньше длительность хирургических вмешательств при данной патологии превышала два часа. Сегодня благодаря внедрению во врачебную практику уникальной технологии со сложным названием — эндовазальная лазерная облитерация в сочетании с минифлебэктомией пациенты быстрее восстанавливаются. Они встают на ноги сразу после вмешательства и могут выйти из операционной самостоятельно», — пояснили в минздраве.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти дагестанского города Дербента планируют организовать самую многонациональную свадьбу, которая соединит пары четырнадцати разных национальностей. Церемония состоится 29 сентября, а для фиксации рекорда в Дагестан приедет комиссия из Книги Гиннеса.