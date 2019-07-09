Дербент, Дагестан, , 09:02 — REGNUM

Самая многонациональная свадьба, которая соединит пары четырнадцати национальностей, запланирована в дагестанском городе Дербенте. Церемония должна состояться 29 сентября на стадионе «Нарын-Кала», пишет у себя в Instagram мэр города Хизри Абакаров.

Комиссии из Книги рекордов Гиннеса будет предложено внести две новые страницы — самая многонациональная свадьба и торжество с самым большим количество гостей. Желание присоединиться к «большой дагестанской свадьбе», как отметил градоначальник, уже выразили молодожены из других регионов России и зарубежных государств.

«Приглашаю всех присоединиться к нашей большой дагестанской свадьбе! Принять в ней участие могут не только те, кто впервые решил сыграть свадьбу, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, вспомнить свой день свадьбы и еще раз пережить ощущения, которые были много лет назад», — написал Абакаров. Он добавил, что в планах у властей муниципалитета сделать торжество ежегодным мероприятием и превратить его в «еще одну визитную карточку» города.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на озере Ханка, расположенной на границе Приморского края и китайской провинции Хэйлунцзян, прошла массовая свадьба с участием 24 пар из Китая и шести из России. Родственники новобрачных могли наблюдать за трансляцией необычной церемонии в интернете при помощи стримингового сервиса.