Москва, , 08:42 — REGNUM

В аэропортах Москвы задержаны и отменены 23 рейса. Об этом 14 августа сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса по состоянию на 8:39, в аэропорту «Домодедово» отменены пять авиарейсов, восемь задержаны. Во «Внуково» задержаны семь авиарейсов. В «Шереметьево» задержаны три авиарейса.

Данные сервису предоставлены аэропортами. Причина изменений в расписании авиарейсов не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа синоптики ожидают появления в небе над Москвой солнца из-за облаков.

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