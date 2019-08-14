Москва, , 08:07 — REGNUM

Жаркая летняя погода вернулась на Европейскую территорию России благодаря высотному циклону, который принес с собой воздух тропических широт. В ряде регионов ожидается до +34 °С, сообщает Гидрометцентр России.

14 и 15 августа потеплеет до +21…+26 °С, а на юге Центрального федерального округа и Поволжья — до +34 °С, уточнили синоптики. Ночи также будут тёплыми, +11…+18 °С.

Пройдут грозовые дожди, наиболее интенсивные на западе и севере ЦФО. В Поволжье — без существенных осадков.

Погода изменится 16 августа. В большинстве областей ожидаются дожди с грозами и небольшое понижение температуры, однако в Поволжье усилится жара.

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