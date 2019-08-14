Москва, , 07:36 — REGNUM

В России по итогам первых шести месяцев 2019 года число регистраций браков сократилось 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

Молодожены

Так, ща первое полугодие текущего года в стране было заключено 333,1 тыс. браков, что на 46 тыс. меньше, чем за шесть месяцев 2018 года. Вместе с тем число разводов за указанный период также сократилось на 21,8%, до 231 тыс. записей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного «Левада-центром», женатые люди обычно более счастливы, чем неженатые. В этом уверены 61% жителей России. С ними не согласны 23% опрошенных. Затруднились ответить 5%. Для 51% граждан РФ ненормально, когда люди живут в гражданском браке. 47% не осуждают такой вид отношений двух людей.

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