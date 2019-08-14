Кабанский район, Бурятия, , 07:26 — REGNUM

Власти посёлка Танхой в Бурятии незаконно передали в аренду земельные участки на берегу Байкала под жилищное строительство. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Федеральным законом «Об охране озера Байкал» выделение новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории запрещено», — подчеркнули в надзорном органе.

Районный прокурор предъявил иск к администрации поселения и двум местным жителям, арендовавшим участки, с требованием признать договоры аренды земельных участков недействительными.

Суд Кабанского района, а позже и Верховный суд республики согласились с доводами прокурора. В прокуратуре отметили, что ответчики должны вернуть участки администрации поседения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Прибайкальского района Бурятии отдали в аренду участок земли в Центральной экологической зоне Байкала, являющийся незатронутой природной местностью.

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