Улан-Удэ, , 12:52 — REGNUM

Власти Прибайкальского района Бурятии отдали в аренду участок земли в Центральной экологической зоне Байкала, являющийся незатронутой природной местностью. Как сообщили ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре, строительство объектов на таких землях может привести к утрате естественного природного ландшафта и уничтожению произрастающего на участке леса.

«В ходе проверки установлено, хозяйственная деятельность человека на спорной территории ранее никогда не велась. На земельном участке отсутствовали какие-либо постройки, вся его площадь покрыта хвойным лесом естественного происхождения», — отметили в прокуратуре.

Их доводы подтвердили в Байкальском институте природопользования СО РАН, где провели анализ топографических карт и космоснимков с 1981 года. Выяснилось, что сданный в аренду участок, а также примыкающий к нему лесной фонд покрыт «длительно существующим устойчивым древостоем средневозрастного и приспевающего классов возрастом от 60 до 80 лет. Древостои формируют устойчивую в пространстве и во времени экологическую систему — лесной биоценоз, где главной жизненной формой являются деревья».

Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором был направлен иск в Прибайкальский районный суд Бурятии о признании договора аренды незаконным. Судья встал на сторону истца и обязал ответчиков вернуть участок в собственность государства в первоначальном состоянии.

Добавим, что подобные нарушения являются частым на Байкале явлением. Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Северобайкальского района Бурятии с нарушениями предоставили в аренду земли рядом с Байкалом под рекреационную деятельность. Участки оказались расположены на особо охраняемой природной территории, а леса на нём относились к категории защитных.

Недавно также выяснилось, что лесами Северобайкальского района девять лет незаконно распоряжалось автономное учреждение «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская». Оно могло заключать договоры аренды лесных участков, находящихся в собственности района, договоры купли-продажи лесных насаждений, что, по мнению прокуроров, противоречит целям создания учреждения.

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