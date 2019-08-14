Кызыл, , 07:05 — REGNUM

15 августа в Кызыле будет установлен запрет на продажу алкоголя во всех торговых точках города. В этот день в Туве будут праздновать День республики.

Алкоголь

Мэрия города, как сообщает портал «Тува-онлайн», предупредила о запрете юридические лица, индивидуальных предпринимателей, а также жителей.

Кроме того, городские власти рекомендовали руководителям предприятий общественного питания Кызыла снять с реализации в этот день алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее продажу алкоголя запретили в районах Приамурья, где введён режим ЧС.

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