Благовещенск, 2 августа 2019, 09:51 — REGNUM

Распоряжением губернатора Приамурья Василия Орлова на территориях, где введён режим чрезвычайной ситуации, до его отмены будет действовать запрет на продажу алкоголя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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(сс)Falkenpost

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Запрет на продажу алкоголя вводится в Мазановском и Селемджинском районах, частично в Белогорском, Свободненском и Серышевском районах, на отдельных улицах городов Свободный и Белогорск. Распоряжение об этом подписал глава региона. Под этот запрет подпадают все виды крепких алкогольных напитков, а также вино, пиво и пивные напитки. Свободная продажа сохранится для слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие компоненты.

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Как сообщало ИА REGNUM, военные железнодорожники в Белогорске и прилегающей территории выстроили несколько защитных дамб, потратив на это более 7 тысяч мешков с песком и порядка 15 тысяч кубометров грунта.