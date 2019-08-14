Анадырь, , 04:58 — REGNUM

Здравоохранение Чукотского автономного округа нуждается в медицинских кадрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ведомстве.

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По информации департамента здравоохранения Чукотки, округ нуждается во врачах и средних медицинских работниках. В частности не хватает терапевтов, семейных врачей, психиатров, наркологов, эндокринологов, офтальмологов, хирургов, инфекционистов, кардиологов, неврологов и специалиста по УЗИ.

При этом в регионе для привлечения дефицитных специалистов действует программа, которая включает социальные выплаты, единовременные пособия и другие меры поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке работает всего три онко-кабинета.