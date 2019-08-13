Анадырь, , 06:59 — REGNUM

В Чукотском автономном округе работает три онко-кабинета, в которых принимают и взрослых, и детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения региона.

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В трёх онкологических кабинетах Чукотки работают три специализированных врача-онколога, которые проводят диспансерное наблюдение взрослых и детей.

«Два основных врача принимают в Анадыре, один врач-совместитель — в городе Певек Чаунского района», — пояснили в департаменте здравоохранения.

В состав ЧАО входит: 6 районов, 3 города (Анадырь, Билибино, Певек), 5 посёлков городского типа, 40 сёл и 13 населённых пунктов, находящихся в стадии ликвидации.

На 1 января 2019 года население округа — 49 663 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года врачам за выявленное онкозаболевание будут доплачивать по 500 или 1 тыс. рублей.