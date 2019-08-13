Севастополь, 13 августа 2019, 13:37 — REGNUM
В Севастополе общественный транспорт не в полной мере доступен для горожан из-за неправильного размещения конечных остановок. Об этом 13 августа на аппаратном совещании правительства города-героя заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщили о том, что инспекторы ГИБДД выявили на территории Крыма 453 факта нелегальной перевозки пассажиров, при этом каждый девятый водитель не имел российского гражданства.
Подробнее: За три недели в Крыму поймали около полусотни «нелегальных» перевозчиков