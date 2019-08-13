Севастополь, , 13:37 — REGNUM

В Севастополе общественный транспорт не в полной мере доступен для горожан из-за неправильного размещения конечных остановок. Об этом 13 августа на аппаратном совещании правительства города-героя заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Необходимо проработать возможность создания новых конечных остановок. Речь о новых жилых массивах и частном секторе, которые расположены вдали от уже существующих комплексов, потому что людям пешком приходится преодолевать большие расстояния прежде, чем добраться до автобуса», — отметил и.о. губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщили о том, что инспекторы ГИБДД выявили на территории Крыма 453 факта нелегальной перевозки пассажиров, при этом каждый девятый водитель не имел российского гражданства.

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