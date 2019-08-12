Симферополь, , 13:50 — REGNUM

С 18 июля по 8 августа инспекторы ГИБДД выявили на территории Крыма 453 факта нелегальной перевозки пассажиров, каждый девятый из них не имел российского гражданства. Об этом ИА REGNUM 12 августа сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«Большинство административных протоколов составлено за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве юридического лица — 396. Четыре административных правонарушения зарегистрировано за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», — уточнили в МВД.

По данным правоохранителей, 53 водителя оказались либо иностранцами, либо вовсе не имели гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, местные чиновники неоднократно отмечали острую проблему нелегальных перевозок на полуострове. Власти республики ужесточили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров, подняв их до 400 тысяч рублей. Также глава Крыма внёс предложение в правительство РФ разрешить местным властям отнимать у перевозчиков, работающих под «чёрным флагом», машины.

Об этом: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины