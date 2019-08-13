Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM

В Екатеринбурге на две недели закрыли движение по проспекту Космонавтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение будет закрыто прямо на выезде с микрорайона Уралмаш. Дорогу перекрыли на участке от дома по проспекту Космонавтов, 204 до дома по ул. Берёзовская, 30 до 25 августа.

Дорогу ремонтирует «Свердловскавтодор». На ремонтируемом участке планируют построить трамвайную линию, а также реконструировать улично-дорожную сеть.

Напомним, 12 августа в Екатеринбурге открыли Малышевский мост на ЖБИ. Из-за ремонта моста выехать из микрорайона было крайне непросто.

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