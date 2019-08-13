Севастополь, , 11:45 — REGNUM

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе. Об этом ИА REGNUM 13 августа сообщили в пресс-службе севастопольского военно-исторического музея-заповедника. По словам директора музея Николая Мусенко, суд ввёл обеспечительную меру в деле об одностороннем расторжении договора с генеральным подрядчиком из-за его долгов.

«Заказчик — подведомственная организация министерства культуры РФ примет правильное решение, и ситуация выправится. И я заверяю всех, те общественные организации, которых этот вопрос волнует, и жителей города-героя, что в сроки мы уложимся. Первая очередь реконструкции должна быть завершена в конце 2019 года, вторая — в мае 2020», — заверил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик строительства фондохранилища севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» сорвал сроки сдачи объекта, остановив работы в начале весны 2019 года. Также были сорваны сроки масштабной реконструкции мемориального комплекса Исторический бульвар.

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