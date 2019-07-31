Севастополь, , 16:39 — REGNUM

Подрядчик строительства фондохранилища севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» сорвал сроки сдачи объекта в эксплуатацию, «заморозив» работы общей стоимостью в полмиллиарда рублей, в начале весны 2019 года. Об этом 31 июля на совещании по развитию музеев в Севастополе заявила директор госучреждения Елена Морозова.

«Около четырёх месяцев назад строительство было фактически остановлено. 11 июля подрядчик заверил, что оно продолжится, однако обещания не сдержал — работы шли медленно, трудились только 14 человек. Полагаю, что придётся искать новых подрядчиков, которые смогут нивелировать эту ситуацию», — отметила Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным управления охраны объектов культурного наследия Севастополя, почти у трети объектов культурного наследия города, федерального и регионального значения, не установлены собственники.

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