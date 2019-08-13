Донецк, , 10:53 — REGNUM

В ДНР вспомнили пятую годовщину удара украинской авиации по городу Зугрес, сообщило 13 августа «Донецкое агентство новостей».

«Этот день отмечен чёрным цветом в летописи Донецкой Народной Республики. Пять лет назад украинские бомбардировщики расстреляли Зугрес. Мишенью стали мирные жители, которые отдыхали на одном из местных пляжей. Боль от этой страшной трагедии неугасима. Это чудовищное военное преступление Украины не должно остаться безнаказанным», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, 13 августа ВВС Украины нанесли авиаудар по городу Зугрес, в частности по местному пляжу. В результате 16 человек погибли, 19 получили ранения. В числе погибших — трое детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР отметили пятую годовщину с момента начала российской программы гуманитарной помощи Донбассу. Глава МИД ДНР поблагодарила Россию за поддержку региона в тяжёлое время.

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