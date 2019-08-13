Донецк, 13 августа 2019, 10:53 — REGNUM
В ДНР вспомнили пятую годовщину удара украинской авиации по городу Зугрес, сообщило 13 августа «Донецкое агентство новостей».
Напомним, 13 августа ВВС Украины нанесли авиаудар по городу Зугрес, в частности по местному пляжу. В результате 16 человек погибли, 19 получили ранения. В числе погибших — трое детей.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР отметили пятую годовщину с момента начала российской программы гуманитарной помощи Донбассу. Глава МИД ДНР поблагодарила Россию за поддержку региона в тяжёлое время.
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