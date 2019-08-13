Бухарест, , 10:05 — REGNUM

Власти Румынии ужесточили наказание для водителей, пользующихся планшетами или телефонами за рулем, сообщает Agepress.

Отмечается, что за несоблюдение соответствующего положения водителям грозит четыре штрафных пункта и штраф в 6−8 пунктов. Один пункт штрафа составляет 10% минимальной заработной платы.

Ранее в Румынии наказывали водителей только за использование телефонов без приспособления «свободные руки».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Ipsos, проведенного в девяти странах Евросоюза, чаще всего в ЕС правило, запрещающее разговоры по мобильному телефону без гарнитуры за рулем, нарушают в Греции и Польше.

Около половины водителей в двух этих странах совершают подобные нарушения. Почти аналогичные показатели и в Словакии — там по телефону за рулем разговаривает 46% водителей.

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