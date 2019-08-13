Бухарест, 13 августа 2019, 10:05 — REGNUM
Власти Румынии ужесточили наказание для водителей, пользующихся планшетами или телефонами за рулем, сообщает Agepress.
Отмечается, что за несоблюдение соответствующего положения водителям грозит четыре штрафных пункта и штраф в 6−8 пунктов. Один пункт штрафа составляет 10% минимальной заработной платы.
Ранее в Румынии наказывали водителей только за использование телефонов без приспособления «свободные руки».
Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Ipsos, проведенного в девяти странах Евросоюза, чаще всего в ЕС правило, запрещающее разговоры по мобильному телефону без гарнитуры за рулем, нарушают в Греции и Польше.
Около половины водителей в двух этих странах совершают подобные нарушения. Почти аналогичные показатели и в Словакии — там по телефону за рулем разговаривает 46% водителей.
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