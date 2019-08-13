Москва, , 07:55 — REGNUM

Для регистрации сделок с электронной подписью в Москве правообладатель должен предварительно обратиться в центр госуслуг «Мои документы». Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Офис «Мои документы». Москва Government.ru

С 13 августа в России изменился порядок заключения сделок с недвижимостью, где используется электронная подпись. В целях безопасности, необходимо предварительно лично подать заявление.

В Москве, пояснили в мэрии, обладатель права на столичную недвижимость, его законный представитель или представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности, может обратиться в любой из центров «Мои документы». Причём разрешение может быть выдано как в отношении всех объектов недвижимости, так и для одного из них.

«Главное, чтобы имущество находилось в Москве», — отмечается в тексте.

Для оформления сделок с недвижимостью из других регионов нужно обратить в Дворец госуслуг на ВДНХ.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью