Екатеринбург, , 05:37 — REGNUM

Вопрос с соборной мечетью в Екатеринбурге продолжает обсуждаться со свердловскими властями. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Свердловской области, «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов РИА «Накануне».

Шаймарданов выразил надежду, что переговоры позволят решить вопрос с местом для соборной мечети в положительном ключе. Очень важно, чтобы была сохранена первоначальная идеи мечети, подчеркнул религиозный деятель.

Напомним, ранее в Екатеринбурге предложили дополнить опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины. Горожане могут проголосовать также и за место для соборной мечети, считают авторы предложения.

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