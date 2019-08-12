Екатеринбург, , 20:39 — REGNUM

Временная мечеть «Нур-Усман» переместят из центра Екатеринбурга на Сортировку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Духовном управлении мусульман Свердловской области («Уральский мухтасибат»).

Коран (сс) Afshad

Религиозное учреждение перенесут уже до 15 сентября 2019 года. Именно к этому сроку в микрорайоне Сортировка должно появиться здание мечети. Оно тоже будет временное. Сейчас уже готова площадка, заливается фундамент.

Соглашение подписано между главой управления Артуром Мухутдиновым и вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько.

Напомним, к работам по строительству новой мечети приступили в начале июля 2019 года. Под мечеть выдали участок 1,5 га на Сортировке, на улице Строителей.

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