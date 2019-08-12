Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM

Депутат Заксобрания Петербурга, кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова вернулась к идее создания археологического парка на Охтинском мысу, где в допетровские времена располагалась шведская крепость Ниеншанц. Об этом говорится в ее предвыборной программе, представленной в понедельник, 12 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Актуальным вопросом в области сохранения культурного наследия является создание археологического парка на территории Охтинского мыса (крепости Ниеншанц). Земля, на которой находится данный объект, принадлежит ПАО «Газпром». Историческая экспертиза подтвердила значимость данного места, однако желания создать на участке новый культурный объект у городской власти и собственника нет», — отмечается в документе.

Заметим, градозащитники и общественность требуют музеефикации раскопок в устье Охты долгие годы. Это стало одной из причин массовых протестов петербуржцев против строительства башни «Газпрома» на Охтинском мысу. В результате гражданам удалось отстоять эту территорию, однако до сей поры археологический парк на месте раскопок не создан.

Стоит добавить, что в начале августа на Охте во время ремонта под трамвайными путями нашли фрагменты города Ниена XVII века. Строители наткнулись на фундаменты зданий четырехсотлетней давности на Среднеохтинском проспекте. Они являются частью объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2)».

Крепость Ниеншанц была главным укреплением шведского города Ниена, располагавшегося при впадении Охты в Неву. Первое упоминание о нем датировано 1611 годом.

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