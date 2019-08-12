Сеул, , 16:15 — REGNUM

В 2021 году в Южной Корее развернут «убийцу артиллерии» для ликвидации северокорейских дальнобойных орудий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, БР KTSSM, известную как «убийца артиллерии», планировали развернуть в текущем году, однако позднее запуск установки был отложен на 2021 год.

Известно, что система KTSSM имеет дальность стрельбы более 120 км. Система со стационарной площадки может запустить четыре ракеты одновременно, которые могут уничтожить артиллерийские позиции противника, находящиеся на глубине несколько метров под землей.

Напомним, что 10 августа военные КНДР осуществили запуск двух снарядов, которые пролетели около 400 км на высоте 48 км над землей и со скоростью 6,1 махов.

Кроме того, специалисты отметили, что по внешнему виду снаряды были похожи на американскую баллистическую ракету малой дальности ATACMS.