Москва, , 15:19 — REGNUM

Народный артист СССР и ведущий актёр театра «Современник» Валентин Гафт, попавший в больницу, чувствует себя лучше. Об этом рассказала его супруга, актриса Ольга Остроумова.

По её словам, у Гафта нормализовалось давление, но говорить о выписке преждевременно.

«Нет, не торопимся», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА, в начале августа 83-летний Валентин Гафт был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц с инсультом.

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