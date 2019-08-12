Москва, , 16:00 — REGNUM

На незаконном шествии 10 августа в центре Москвы были задержаны около 30 несовершеннолетних. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Несогласованное мероприятие прошло после разрешённого властями митинга на проспекте Академика Сахарова.

«Все задержанные подростки были отпущены в тот же день. Единственное, пришлось нашему аппарату вмешаться в ОВД Лосиноостровском, чтобы содействовать освобождению ребят. Проблем это не вызвало», — уточнила она в интервью ТАСС.

Столичный омбудсмен также отметила, что каких-либо обращений в аппарат уполномоченного по поводу задержаний несовершеннолетних на шествии пока не поступало. По её словам, согласованный митинг-концерт в субботу прошёл спокойно.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции протеста. Поводом для них стал отказ в регистрации на выборы депутатов Мосгордумы сразу нескольким кандидатам. 10 августа в столице прошёл согласованный с властями митинг, куда, по оценкам волонтёров, пришли почти 50 тысяч человек.