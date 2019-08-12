Ташкент, , 14:31 — REGNUM

Церемония возложения цветов к памятнику погибшим футболистам «Пахтакора» прошла в Ташкенте, сообщает 12 августа издание «Подробно.uz».

В рамках дня памяти прошла серия публичных мероприятий. Важным событием стал дружеский футбольный матч между командой бывших игроков «Пахтакора» и сборной СССР. Перед началом матча в небо поднялись воздушные шары с портретами погибших футболистов.

Напомним, 11 августа 1979 года 14 спортсменов из узбекистанской футбольной команды «Пахтакор» погибли в авиакатастрофе в небе над Украиной. Над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134. Погибли 178 человек. Авиадиспетчеры, по чьей вине произошла авиакатастрофа, были приговорены к 15 годам лишения свободы.

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