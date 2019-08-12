Белгород, , 13:17 — REGNUM

Житель села Драгунское Белгородского района Белгородской области обнаружил во дворе собственного дома немецкую зенитную пушку «FlaK 88». Рядом с орудием находилось несколько неразорвавшихся боеприпасов. Уникальную находку весом в две тонны пришлось извлекать из земли с помощью специальной техники, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального МЧС.

Немецкая зенитная пушка «FlaK 88» Пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области

При проведении земляных работ на глубине около 70 сантиметров мужчина наткнулся на крупный металлический предмет, уходящий далеко в землю. Выкопать его самостоятельно не получилось, к тому же из грунта показались артиллерийские снаряды. К дому пришлось вызвать участкового полиции и сотрудников областной поисково-спасательной службы. Взрывотехники предположили, что находка может быть частью немецкой зенитной пушки «FlaK 88». Догадка подтвердилась, когда после аккуратных раскопок из земли проступили очертания орудия. Пушку длиной около пяти метров и весом в две тонны поднимали с помощью крана. Внутри зенитки снарядов не оказалось. Спасатели отметили, что подобные находки для Белгородской области — большая редкость, обычно в земле находят части орудий, повреждённых советскими снарядами.

По данным исторических архивов на территории села в 1943 году проходили ожесточённые бои Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками. Находку передали в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».