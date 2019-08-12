Берлин, , 12:43 — REGNUM

Недавно немецкий политик от партии «Христианско-демократический союз» Карстен Линнеман заявил, что владение немецким языком должно быть обязательным требованием для возможности посещать школу в Германии. По его словам, присутствие в классе 30−40% детей мигрантов снижает общую производительность обучения. Канал n-tv описывает существующую на сегодняшний день языковую проблему в немецких средних школах.

В настоящее время в разных землях существуют четыре модели работы с детьми, не говорящими на немецком языке. В федеральной земле Гессен таких детей обучают в отдельных классах и детских садах — эта модель наиболее соответствует требованию Линнемана. Ее преимущество заключается в том, что учитель сосредоточен на конкретных потребностях школьников, а в центре обучения стоит главная задача — овладеть новым языком. Минус заключается в том, что учитель является для детей единственным образцом-носителем языка.

Другая модель — самая радикальная: она не предполагает специальной поддержки для детей, не говорящих по-немецки. Они должны сами учить язык на уроках, перенимая его от учителей и одноклассников. Эта модель не закреплена официально, но часто применяется на практике в первых-вторых классах. Многие школы комбинируют ее с третьей — интегративной — моделью, согласно которой детям предлагаются языковые уроки в дополнение к обычной программе. Эта практика применяется в школах в Рейнланд-Пфальце и Саксонии-Анхальт.

Четвертая, частично интеграционная модель предполагает, что такие дети большинство уроков посещают отдельно от немецкоязычного класса, но проводят вместе различные мероприятия и, к примеру, уроки физкультуры.

По словам преподавателя Карин Петцольд, возглавляющей профсоюз воспитателей и учителей в Берлине, в смешанных классах невозможна фронтальная работа со всеми детьми. В ее практике встречается ситуация, при которой одноклассники занимаются работой по своим возможностям: пока один ученик пишет сочинение, его сосед по парте часами учится писать букву «А».

Школа в берлинском округе Шпандау, где более половины учеников составляют мигранты, получает особую помощь от Сената Берлина. Классы оснащены компьютерами, ноутбуками, смартфонами. Однако дети до сих пор не могут пользоваться специальными приложениями для перевода из-за слабой сети WLAN. Учителя в этой школе проявляют креативность: например, в письмам к родителям-иностранцам они используют пиктограммы. Изображение рюкзака означает, что класс отправится в поход.

До сих пор не было проведено централизованных исследований того, какая модель эффективнее. Специалист в области образования Мона Массуми из Кёльнского университета говорит, что здесь важна индивидуальная языковая поддержка, а также профессионализм и мотивация учителя. По ее мнению, крайне важно, чтобы все учителя умели преподавать немецкий язык. Впервые уроки преподавания языка были введены для всех будущих педагогов в Северном Рейне-Вестфалии в 2009 году.

Однако помимо подготовки серьезной проблемой остается нехватка учителей. К августу 2019 года по всей стране остаются вакантными 10 тыс. мест. Для того, чтобы ребенок заговорил по-немецки к поступлению в школу, важно посещать детский сад и ясли. Однако и здесь ситуация плачевная: в 2018 году в стране не хватало 300 тыс. работников яслей, и прогнозы в этой области остаются пессимистичными.