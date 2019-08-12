Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM

В Свердловской области возросло число смертей из-за новообразований за первую половину 2019 года. Данные опубликовал Свердловскстат.

За первые шесть месяцев 2019 года от рака скончались 5 тысяч 86 жителей области. Это больше на 1,4%, чем умерло в аналогичный период 2018 года.

Показатель смертности от новообразований сейчас составляет 237,8 на 100 тысяч человек.

Напомним, на конец января 2019 года также фиксировался рост смертности от рака в Свердловской области. Помимо этого, растёт количество смертных случаев от заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, органов пищеварения.

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