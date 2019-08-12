Москва, , 11:29 — REGNUM

Самым важным событием 1989 года является вывод советских войск из Афганистана. Так считают 54% жителей России, свидетельствую данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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Значимыми для граждан РФ 30 лет назад стали такие события как: Падение Берлинской стены, открытие границы между ФРГ и ГДР (24%) и забастовки шахтеров (19%).

Также запомнился конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха (15%), первая встреча Михаила Горбачева и Джорджа .Буша старшего (11%) и железнодорожная катастрофа в Башкирии (9%).

Практически не помнят опрошенные подробности разгона демонстрации в Тбилиси (5%), столкновения на национальной почве в Ферганской долине (4%) и II Съезд народных депутатов СССР (2%). Затрудняюсь ответить 19%.

Опрос проведен 18 — 24 июля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1605 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ограниченный контингент советских войск Советский Союз ввёл в Афганистан в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана 25 декабря 1979 года. В мае 1988 года СССР начал вывод войск из страны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло Афганистан.

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