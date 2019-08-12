Москва, , 11:20 — REGNUM

От взрывов боеприпасов на территории воинской части, расположенной в деревне Каменка Ачинского района (Красноярский край) пострадали 33 человека, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время общее количество пострадавших от взрывов составляет 33 человека. 8 зданий разрушены, пострадали несколько сотен строений (от 200 до 500), это жилые и дачные дома», — отметил Швыткин в Facebook.

Правительство края и Минобороны России работают над оценкой ущерба объектам жилой, социальной и энергетической инфраструктуры в Ачинском районе, заверил он.

Из резервного фонда правительства Красноярского края начались выплаты адресной материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию по 10 тыс. рублей на человека. Также принято решение о том, что до 50 тыс. на семью будут выплачены в случае утраты либо существенного повреждения имущества, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в деревне Каменка Ачинского района сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Работают саперы.

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